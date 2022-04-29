Son dakika haberleri | Kiev Belediye Başkanı: Füze saldırılarında 1 kişinin cesedine ulaşıldı

Rusya tarafından dün akşam füze saldırısına uğrayan başkent Kiev'in Belediye Başkanı Vitali Kliçko, bugün açıklama yaparak saldırıda yıkılan bir binanın enkazında bir kişinin cesedine ulaşıldığını açıkladı.

Dünya ağır sıklet boks eski şampiyonu ve Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko bu sabah yaptığı açıklamalarda, füzelerden birinin isabet ettiği Shevchenkivskyi Semti'nde yıkılan konutun enkazından bir kişinin cesedinin çıkartıldığını belirtti. Kliçko, toplamda 4 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve 6 kişinin hafif yaralar aldığını ifade etti. Acil Durum ekipleri ise 25 katlı binanın 1. ve 2. katlarının kısmen yıkıldığını açıkladı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya