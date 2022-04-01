Son dakika haber! Kadınların liderliğindeki şirketler, yatırım çekmek için mücadele ediyor

Kadın yöneticiler için eşitlik sağlamak amacıyla Perşembe günü kurulan İngiltere merkezli 'Gender Index' (Cinsiyet İndeksi), İngiltere'de kadın girişimciliği konusunda şimdiye kadar ki yapılmış en büyük araştırma çalışmasını açıkladı. Çalışmaya göre, kadınların liderliğindeki şirketler, erkeklerin yönettiği şirketlere kıyasla 6 kat daha az yatırım aldığı tespit edildi.

Gender Index, İngiltere'deki 4 milyon 412 bin şirketin verilerine dayanarak yaptığı çalışmasında bu şirketlerin yüzde 16.8'inin kadınlar tarafından yönetildiğini tespit etti. Kadınların yönettiği şirketlerin erkeklerin yönettiği şirketlere oranla çok daha az yatırım aldığı ve bu sebeple kadın yöneticiye sahip şirketlerin büyüyemediği, eşit oranda temsil edilemediği belirtildi. İngiltere'de şirketlerin aldığı 1.3 milyon pound toplam yatırımın, ancak yüzde 11.9'unu kadın yöneticili şirketlerin aldığı ve bunun da erkeklere oranla 6 kat daha düşük olduğu belirtildi.