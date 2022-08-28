Son dakika haber! Hollanda'da yoldan çıkan kamyonet parka daldı: 6 ölü, 7 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Hollanda'nın Rotterdam kentinin güneyinde, İspanya vatandaşı olduğu ifade edilen sürücünün kontrolündeki kamyonet, yoldan çıkarak bir parkta piknik yapanların arasına daldı.

Hollanda'nın Rotterdam kentinin güneyinde, İspanya vatandaşı olduğu ifade edilen sürücünün kontrolündeki kamyonet, yoldan çıkarak bir parkta piknik yapanların arasına daldı. Kazada, 6 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, Rotterdam kentinin güneyindeki Nieuw-Beijerland kasabasında meydana geldi. Hollanda polisinden yapılan açıklamada, 46 yaşındaki İspanyol sürücünün kontrolündeki kamyonetin yoldan çıkarak parkta piknik yapan kasaba sakinlerinin arasına daldığı ifade edildi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı, 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 1'i yoğun bakımda olmak üzere 7 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Polisin açıklamasında, parkta mangal partisi düzenlendiği bu sebeple kaza yerinde birçok kişinin bulunduğu aktarıldı. Polis ayrıca bölgede yaşayanlardan fotoğraf ve görüntü konusunda yardım istedi. Kamyonetin sürücüsü ise gözaltına alındı.