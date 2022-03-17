Son dakika haberi... Harkiv'de bombaların isabet ettiği pazarda 3 kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Son dakika haberi... Harkiv'de bombaların isabet ettiği pazarda 3 kişi hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Son dakika haberleri: Ukrayna Acil Durum Ekipleri (DSNS), Harkiv'de bombaların isabet aldığı bir pazardaki dükkanların tamamen yandığını belirterek 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Acil Durum Ekipleri (DSNS), Harkiv'de bombaların isabet aldığı bir pazardaki dükkanların tamamen yandığını belirterek 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Acil Durum ekipleri tarafından yapılan açıklamaya göre, bombaların isabet ettiği yaklaşık 3 bin 600 metre karelik pazardaki dükkanlar, yanarak tamamen harap oldu. Yetkililer, 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin yaralandığını açıkladı.


Son dakika haberi... Harkiv'de bombaların isabet ettiği pazarda 3 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Harkiv'de bombaların isabet ettiği pazarda 3 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Harkiv'de bombaların isabet ettiği pazarda 3 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Harkiv'de bombaların isabet ettiği pazarda 3 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Harkiv'de bombaların isabet ettiği pazarda 3 kişi hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Dünya

Ukrayna, Harkiv, 112, Dünya, Güncel, Haberler

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