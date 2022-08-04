Son dakika haber! BM, Olenivka'da 50 Ukraynalı esirin öldüğü saldırıyı soruşturacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, düzenlediği basın toplantısında Olenivka'da düzenlenen ve 50 Ukraynalı savaş esirinin öldüğü saldırının BM tarafından kurulan ekip tarafından soruşturulacağını duyurdu.

Guterres, Rusya'nın ve Ukrayna'nın talebi üzerine soruşturma ekibinin kurulacağını belirterek, "Öncelikle en önemli nokta ile ilgili olarak, bahsettiğiniz olaylarla ilgili olarak Rusya Federasyonu'ndan ve Ukrayna'dan inceleme yapılması talebini aldık. Kendi yetkinlik ve yetkilerime uygun olarak bir soruşturma misyonu başlatmaya karar verdim. Suç soruşturması yapma yetkim yok" dedi.

30 Temmuz gecesi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, resmi açıklama yaparak Donetsk'in Olenivka kasabasındaki bir hapishaneye saldırı düzenlendiğini ve 50 Ukraynalı savaş esirinin öldüğünü duyurmuştu. Ukrayna ordusu, daha sonra hayatını kaybedenlerin Mariupol'daki çatışmalarda esir alınanlar olduğunu belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırının ardından yaptığı açıklamada sorumluların Ukrayna ve ABD olduğunu öne sürdü. Bakanlık, saldırının ABD'den Ukrayna'ya gönderilen HIMARS roket sistemiyle düzenlendiğini ifade etti. 31 Temmuz günü Rusya Savunma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne resmi davette bulunarak olayın soruşturulmasını talep etti.