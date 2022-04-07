Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'nin değerini unutmamak gerekiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantıları'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'ye yönelik tavrın değiştiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Birçok müttefikimiz Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında oynadığı rolden dolayı memnuniyeti bir kere daha vurguladılar. Türkiye'nin değerini sadece bir gelişmeden bilip, daha sonra unutmamak gerekiyor" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin olumlu katkı sağlamaya devam edeceğini belirterek, "Elbette Bucha gibi bölgelerden gelen görüntüler, kabul edilemez görüntüler. Bu görüntüler şu anda müzakereleri biraz gölgeledi. Daha doğrusu oluşan göreceli pozitif atmosferi gölgeledi. Ama her şartta yine Zelenski'nin de söylediği gibi, 'Bir Ukraynalı olarak belki müzakere etmemem lazım ama bir Cumhurbaşkanı olarak müzakereleri sürdürmemiz gerekir' dedi. Bu zor şartlarda bile müzakereleri devam ettirmenin faydalı olduğunu düşünüyoruz. Biz bu sürece katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, F-16 ile ilgili müzakerelerin devam ettiğini, Mayıs ayında Washington'u ziyaret edeceğini belirterek, "F-16 ile ilgili müzakereler devam ediyor ve olumlu bir şekilde seyrediyor. Kongreye gönderilen mektup önemli. ABD hala Rusya'dan alınan S-400'ler konusunda rahatsızlıklarını dile getiriyorlar, ancak bu anlaşmanın gerçekleşmesinin NATO için çok önemli olduğunu kabul ediyorlar. Bizim de rahatsız olduğumuz konular var. ABD ile görüş ayrılıklarımız var mesela ABD'nin PKK'ya verdiği destek bizim için güvenlik meselesi. Biden ile Cumhurbaşkanımızın görüşmesinde Biden'ın bir önerisi olmuştu. Dışişleri Bakanı düzeyinde toplantı gerçekleştirmek için Sayın Blinken beni Washington'a davet etti" diye konuştu.