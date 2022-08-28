Son dakika haber | ABD savaş gemileri, Tayvan Boğazı'ndan geçti

ABD Donanması'na ait USS Antietam ve USS Chancellorsville savaş gemileri, Tayvan Boğazı'ndan geçiş yaptı.

ABD Donanması'ndan yapılan açıklamada, USS Antietam ve USS Chancellorsville gemilerinin, geniş yaparken 'hiçbir ülkeye ait olmayan uluslararası koridoru kullandığı' ifade edildi. Pasifik 7. Filosu'ndan yapılan açıklamada, geçişin rutin bir geçiş olduğu aktarıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Pelosi'nin ziyaretini değerlendirdiği konuşmasında, "Amerika'nın Tayvan macerası, sadece sorumsuz bireysel bir politikacının yolculuğu değil, aynı zamanda bölgedeki ve dünyadaki durumu istikrarsızlaştırma ve kaotik hale getirme amaçlı bilinçli ve amaçlı bir ABD stratejisinin parçasıdır" demişti.