Pakistan'da petrol tankeriyle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 ölü
Pakistan'ın Bahawalpur kenti yakınlarında bir yolcu otobüsünün petrol tankeriyle çarpışması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan yetkililer kazada 6 kişinin de yaralandığını belirtti.
Pakistan'ın Bahawalpur kenti yakınlarındaki M-5 Otoyolu'nda seyir halindeki bir yolcu otobüsü, petrol tankeriyle çarpıştı. Çarpışmanın ardından iki araç da alev alırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Feci kazada en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı açıklandı.
KAZANIN SEBEBİ AŞIRI HIZ
Kazanın aşırı hızla seyreden otobüsün kontrolden çıkarak petrol tankeriyle çarpışması sonucu meydana geldiğini belirtildi. Lahor'dan kalkan otobüsün varış noktasının Karaçi olduğu öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Dünya