Pakistan'da petrol tankeriyle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 ölü Pakistan'ın Bahawalpur kenti yakınlarında bir yolcu otobüsünün petrol tankeriyle çarpışması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan yetkililer kazada 6 kişinin de yaralandığını belirtti. Pakistan'ın Bahawalpur kenti yakınlarındaki M-5 Otoyolu'nda seyir halindeki bir yolcu otobüsü, petrol tankeriyle çarpıştı. Çarpışmanın ardından iki araç da alev alırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Feci kazada en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı açıklandı. KAZANIN SEBEBİ AŞIRI HIZ Kazanın aşırı hızla seyreden otobüsün kontrolden çıkarak petrol tankeriyle çarpışması sonucu meydana geldiğini belirtildi. Lahor'dan kalkan otobüsün varış noktasının Karaçi olduğu öğrenildi. Dünya İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar Pakistan Karaçi 3. Sayfa Dünya Haberler

Haberler ›› Dünya ›› Pakistan'da petrol tankeriyle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 ölü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.