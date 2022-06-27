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Son dakika dünya: Zelenski'den Belaruslulara: Savaşın içine çekiliyorsunuz

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Son dakika dünya: Zelenski'den Belaruslulara: Savaşın içine çekiliyorsunuz

Son dakika haberleri... Ukrayna Devlet Başkanı Volodimiz Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında Belarus vatandaşlarına da seslenerek, "Savaşın içine çekiliyorsunuz. Hatta Şubat ve bahar aylarında olduğundan daha aktif bir şekilde" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimiz Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında Belarus vatandaşlarına da seslenerek, "Savaşın içine çekiliyorsunuz. Hatta Şubat ve bahar aylarında olduğundan daha aktif bir şekilde" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimiz Zelenski, gece saatlerinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Belarus vatandaşlarına da seslendi. Hem sivillere hem de 'üniformalılara' seslenen Zelenski, "Savaşın içine çekiliyorsunuz. Hatta Şubat ve bahar aylarında olduğundan daha aktif bir şekilde. Kremlin halihazırda sizin için her şeye karar verdi, hayatlarınız onlar için hiçbir değere sahip değil. Siz köle veya yem olarak kullanılan kimseler değilsiniz. Ölmek zorunda değilsiniz. Sizi neyin beklediğine sizin adınıza karar verilmesini engelleyebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Belarus halkının savaşı desteklemediğini ifade eden Zelenski,"Belarus halkının Ukrayna'yı desteklediğini biliyorum, bizi destekliyorlar, kesinlikle bizi, savaşı değil. İşte bu yüzden Rus liderliği sizi, tüm Belarusluları, savaşa çekmek istiyor, aramıza nefreti ekmek istiyor. Artık çok şey Belarus'un sıradan insanlarına bağlı. Bu savaşa katılmayı reddedebileceğinizi biliyorum. Hayatlarınız sadece size ait, Kremlin'deki birine değil" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Volodimir Zelenskiy Kremlin Ukrayna Belarus Dünya Haberler Son Dakika

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