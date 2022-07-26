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Son dakika dünya: Rusya, uzay istasyonundan ayrılma kararı verdiğini açıkladı

Son dakika dünya: Rusya, uzay istasyonundan ayrılma kararı verdiğini açıkladı

Son dakika haber... Rusya Federasyonu'nun uzay görevlerinden sorumlu devlet ajansı Roscosmos'un yeni Genel Müdürü Yuri Borisov, bugün 2024 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılama kararı verdiklerini açıkladı.

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Rusya Federasyonu'nun uzay görevlerinden sorumlu devlet ajansı Roscosmos'un yeni Genel Müdürü Yuri Borisov, bugün 2024 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılama kararı verdiklerini açıkladı.

15 Temmuz'da göreve gelen Borisov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin Roscosmos sitesine yansıyan açıklamasında "Biliyorsunuz ki Uluslararası Uzay İstasyonu konusunda uluslararası işbirliği çerçevesinde çalışıyoruz. Elbette ortaklarımıza karşı tüm yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz ancak bu istasyondan 2024'ten sonra ayrılma kararı alındı. Sanırım bu zamana kadar Rus yörünge istasyonunu oluşturmaya başlayacağız" dedi.

ULUSLARARASI UZAY AJANSI

ISS, dünya yörüngesine yerleştirilmiş içinde astronotların yaşayarak çeşitli bilimsel incemeler ve deneyler yaptığı bir uzay üssüdür. 1998 yılından itibaren kademeli olarak yıllar içinde modüller halinde uzaya fırlatılan ISS,  ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS), Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) tarafından ortak yürütülen bir projedir.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Rusya Federasyonu Rusya Dünya Haberler Son Dakika

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