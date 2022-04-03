Son dakika dünya: Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, Ulusal Meclisi feshetti

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan İmran Han'ın talebinin ardından ülkenin Ulusal Meclisi'ni feshetti.

Pakistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Pakistan Başbakanı'nın Pakistan İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın 48(1) maddesi ile birlikte okunan 58(1) maddesi uyarınca Ulusal Meclisi feshetme talebini onayladı. Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Pakistan Anayasası'nın 101. maddesi uyarınca Mohammad Sarwar'ın Pencap Valiliği görevinden alınmasını onayladı ve Omar Sarfraz Cheema'yı Pencap Valisi olarak atadı" denildi.Öte yandan Bilgi ve Yayından Sorumlu Devlet Bakanı Farrukh Habib, seçimlerin 90 gün içinde yapılacağını duyurdu.