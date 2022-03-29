İstanbul'daki barış müzakeresinin ardından ABD'den ilk yorum: Rusya'nın savaşı durdurmak istediğine dair hiçbir belirti yok

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Fas'ın başkenti Rabat'ta Faslı mevkidaşı Nasır Burita ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuştu.

"MÜZAKERELERE ALAN AÇMALIDIR"

Rusya'nın şimdiye kadar Ukrayna'da "acımasızca muamelede" bulduğunu vurgulayarak, " Rusya'nın saldırıları Ukraynalı çocukların yerinden etti. Şimdi artık bu saldırıyı bitirmeli, askerlerini geri çekmeli ve müzakerelere alan açmalıdır" dedi.

"SAVAŞI DURDURMAK İSTEDİKLERİNE DAİR BELİRTİ YOK"

Ukraynalıların savaşın gölgesinde müzakerelere başlayabilecek cesarette olduklarına vurgulayan Blinken, "Ancak Rusya'nın şu ana kadar savaşı durdurmak istediğine dair hiçbir belirti yok." ifadelerini kullandı.

"NE YAPTIKLARINA BAKIYORUZ"

Blinken, " Rusya'nın Ukrayna hakkında ne söylediğine değil ne yaptığına bakıyoruz. Dünyadaki birçok ürünün tedarikinin askıya alınmasının arkasında Rusya var" dedi.

Orta Doğu turu kapsamında İsrail'deki Necef Zirvesi'ne katılan Blinken, dün akşam Fas'a gelmişti. Blinken'in Fas ziyareti yarın sona erecek.

İhlas Haber Ajansı / Dünya