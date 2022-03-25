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Son dakika! Bakan Çavuşoğlu Katar'da

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Son dakika! Bakan Çavuşoğlu Katar'da

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha Forumu'na katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Katar'a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha Forumu'na katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Katar'a geldi.

Bakan Çavuşoğlu ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Diplomasi Forumu ile Doha Forumu arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve temaslarda bulunmak üzere Katar'dayız" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Mevlüt Çavuşoğlu, Katar, Dünya, Haberler

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