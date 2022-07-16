Son dakika: Avrupa aşırı sıcaklar ve orman yangınlarıyla mücadele ediyor

İspanya, Portekiz ve Fransa'da 40 derece üstü sıcaklıklar sebebiyle orman yangınları devam ederken İngiltere'de ilk kez en yüksek uyarı olan 'kırmızı uyarı' yayınlandı ve acil durum ilan edildi. Portekiz'de Perşembe günü 47 derece sıcaklık kaydedilirken, Fransa'nın güney kesimlerinde sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkacağı ifade edildi.

Portekiz, Temmuz ayında yaşanan aşırı sıcak hava dalgası sebebiyle orman yangınlarıyla mücadele devam ederken ülkenin kuzeyinde bulunan Pinhao kentinde 47 derece sıcaklık kaydedildi. Portekiz meteoroloji yetkilileri, daha önce 23 Temmuz 1995'te Amareleja kentinde 46,5 derece sıcaklık kaydedildiğini belirtti. Başbakan Antonio Costa, Torre de Moncorvo kenti civarında yangınla mücadele eden bir yangın uçağının düştüğünü ve pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya