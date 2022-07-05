Son dakika... ABD Dışişleri: Filistinli gazeteciyi öldüren kurşunun kaynağı tespit edilemedi

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, ABD'li – Filistinli gazeteci Shireen Abu Akleh'i öldüren kurşuna detaylı adli analiz yapıldığı ve kurşunun kaynağı hakkında kesin bir sonuca varılamadığı ifade edildi.

ABD Güvenlik Koordinatörü (USSC) huzurunda, İsrail'de balistik uzmanları tarafından yapılan analiz sonucunda merminin ağır hasarlı olduğu ve bu durumun net bir sonuca varılmasını engellediği ifade edildi.

Bağımsız soruşturma yürüten Birleşmiş Milletlere bağlı İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), 24 Haziran tarihinde soruşturma sonucunu açıklayarak kurşunun İsrail güçlerinden geldiğini belirtmişti. OHCHR adına yapılan açıklamada "Topladığımız tüm bilgiler (İsrail ordusundan ve Filistin Başsavcısından alınan resmi bilgiler dahil) Abu Akleh'i öldüren ve meslektaşı Ali Sammoudi'yi yaralayan kurşunların, İsrail makamlarının ilk başta iddia ettiği gibi silahlı Filistinlilerin gelişigüzel ateş açmasından değil, İsrail Güvenlik Güçlerinden geldiği bilgisiyle tutarlıdır" denildi. Açıklamada, gazetecilerin yakın çevresinde silahlı Filistinlilerin faaliyetine dair bir bilgi olmadığı ayrıca vurgulanmıştı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya