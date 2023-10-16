Sömbeki Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 3 ölü
- Güncelleme:
Dünya Haberleri
Datça'nın karşısındaki Sömbeki (Simi) Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Kazadan kurtulanlar batan teknede 13 düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisini verdi. Arama kurtarma çalışmaları, Yunan sahil güvenlik ekiplerince sürdürülüyor.
Datça'nın karşısındaki Sömbeki (Simi) Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, kazadan kurtulanlar batan teknede 13 düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisini verdi.
Kazada 8 kişi kurtarıldı, 3 kişi ise hayatını kaybetti.
Arama kurtarma çalışmaları, Yunan sahil güvenlik ekiplerince sürdürülüyor.
Kaynak: AA / Dünya