Somalili Gazeteci Abdullahi Mire Nansen Mülteci Ödülü'ne layık görüldü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), bu yıl Nansen Mülteci Ödülü'ne Somalili gazeteci Abdullahi Mire'yi layık gördü. Mire, Kenya'daki mülteci çocuklara 100 bin kitap dağıtarak eğitim haklarını savunuyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), bu yıl Nansen Mülteci Ödülü'ne Somalili gazeteci Abdullahi Mire'yi layık gördü.

BMMYK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 2023 Nansen Mülteci Ödülü'nü, Kenya'daki mülteci çocuklara 100 bin kitap dağıtarak eğitim haklarını savunan Somalili gazeteci Abdullahi Mire'nin kazandığını duyurdu.

Grandi, "Abdullahi Mire, dönüştürücü fikirlerin yerinden edilmiş toplulukların içerisinden çıkabileceğinin canlı bir kanıtıdır. Kendisi mülteci eğitiminin kalitesini güçlendirmek için büyük bir beceri ve azim göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Somali'de doğan ve bir süre Kenya'daki Dadaab Mülteci Kampı'nda yaşayan Mire, daha sonra Norveç'e taşındı ancak toplumuna hizmet etme arzusuyla Kenya'ya dönerek gazetecilik hayatına başladı.

Mire, Kenya'daki kamplara bağışlanan kitaplarla üç kütüphane açtı ve on binlerce yerinden edilmiş çocuk ve genç için öğrenme fırsatlarını genişleten Mülteci Gençlik Eğitim Merkezi'ni kurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mire, aldığı ödüle ilişkin, "Bu zafer sadece benim için değil, birlikte çalıştığım tüm gönüllüler için, okullardaki çocuklar için." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgesel Nansen Ödülleri'nde ise Amerika kıtası ödülünün, Kolombiya'da silahlı iç çatışmalardan etkilenen toplulukların hakları için yürüttüğü mücadeleden dolayı insan hakları savunucusu Elizabeth Moreno Barco'ya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ödülünün Yemen'de çatışmalardan etkilenen yaklaşık 2 milyon kişiye yardım eden Sürdürülebilir Kalkınma Vakfı'nın kurucusu ve başkanı Asia Al-Mashreqi'ye verileceği kaydedildi.

Abdullah Habib, Sahat Zia Hero, Salim Khan ve Shahida Win, Arakanlı Müslüman mültecilerin yaşadıklarını belgeledikleri için Asya-Pasifik ödülüne, mültecilere barınma ve eğitim hizmeti sağlayan Polonyalı çift Lena Grochowska ve Wladyslaw Grochowski ise Avrupa ödülüne layık görüldü.

Ödül töreninin 13 Aralık'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenleneceği bildirildi.