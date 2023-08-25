Somaliland'de silahlı muhalifler en büyük askeri üssü ele geçirdi
Dünya Haberleri
Somaliland'ın uzun yıllardır siyasi çekişme yaşadığı özerk bölgesinde silahlı muhalifler, Gojacade Üssü'nü ele geçirdi. Çatışmalar devam ediyor.
Somali'nin uzun yıllardır siyasi çekişme yaşadığı özerk bölgesi Somaliland'de silahlı muhalifler, bölgenin en büyük askeri üssü Gojacade'yi ele geçirdi.
Bölge sakinlerinden Abdussalim Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Somaliland'de ordu ile muhalifler arasında çatışma yaşandığı bilgisini paylaştı.
Muhammed, ordu birliklerinin çekilmesiyle silahlı muhaliflerin Gojacade Üssü'nü kontrolüne geçirdiğini ve çatışmaların devam ettiğini belirtti.
Bölgenin en büyük askeri üssü Gojacade'deki çatışmalara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre muhalifler, Somaliland askeri birliklerine ait askeri araçları ele geçirdi.
Somaliland yönetimi, çatışmalara ilişkin henüz açıklamada yapmadı.
Somaliland'de güvenlik güçleriyle muhalifler arasında geçen hafta çıkan çatışmalarda 6 sivil ölmüştü.