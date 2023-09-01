Somaliland'de çatışmalarda 43 kişi hayatını kaybetti

Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC), Somali Federal Cumhuriyeti'nin bir parçası olan Somaliland'de çıkan çatışmalarda bir haftada 43 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını bildirdi. 110 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC), Somali Federal Cumhuriyeti'nin bir parçası olan ve 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'de bir haftada 43 cansız bedene ulaştıklarını bildirdi.

ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, son haftalarda çatışmaların yaşandığı Somaliland'deki gelişmelere yer verildi.

Açıklamada, Somaliland'de bir haftada yürütülen çalışmalar sonucunda 43 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin, güvenlik güçleriyle bölgedeki muhalif gruplar arasında çıkan çatışmalarda can verdiği bilgisi paylaşılırken, 110 kişinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Somaliland'de muhalif gruplarla Somaliland güvenlik güçleri arasında son haftalarda şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Muhaliflerin, 25 Ağustos'ta Somaliland'in en büyük askeri üssünü ele geçirdiği açıklanmıştı.