Somaliland'da Milis Grubunun Pusu Saldırısı: 9 Asker Hayatını Kaybetti

Somaliland'ın Hargeisa şehri yakınlarındaki Godayar ilçesinde bir milis grubu Somali askerlerine pusu kurdu. Çıkan çatışmada 9 asker hayatını kaybetti, 17 asker ise yaralandı.

Somali'nin Somaliland bölgesinde bir milis grubunun askerlere pusu kurması sonucu 9 asker hayatını kaybetti.

Somaliland bölgesine bağlı Hargeisa şehri yakınlarındaki Godayar ilçesinde bir milis grubu Somali askerlerine pusu kurdu. Saldırının ardından milis grupları ile Somali askerleri arasında çatışma yaşandı. Somaliland Polis Şefi Mohamed Aden Saqadhi, çatışma sonucu 9 askerin öldüğünü ve 17 askerin yaralandığını açıkladı. Ordunun saldırının faillerini bulmak için harekete geçtiğini ifade eden Saqadhi, askerlerin devriye sırasında pusuya düşürüldüğünü aktardı. - MOGADİŞU