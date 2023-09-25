Somaliland, birleşme müzakereleri iddialarını reddetti

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, iki yönetim arasında birleşme müzakereleri yapılacağına ilişkin iddiaları reddetti.

Somaliland yönetiminden, Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin iki yönetimi tek çatı altında birleştirmek için arabulucu olacağına dair ifadelerinin ardından yapılan açıklamada, "birleşmek gibi bir planın olmadığı" bildirildi.

Mogadişu hükümetiyle yapılan hiçbir görüşmede birleşmenin tartışılmayacağı, sadece iki yönetimin ilişkilerini nasıl geliştirebileceğinin ele alınacağı belirtilen açıklamada, "Somaliland bir kez daha Afrika Birliğine ve uluslararası kamuoyunun kalanına Somali'yle birleşmeyi tartışmak gibi bir planı olmadığını teyit etmektedir." ifadesine yer verdi.

Uganda Devlet Başkanı ???????Museveni, hafta sonu, ayrılığı desteklemediklerini vurgulayarak Somali ve Somaliland'ın birleşmesi için arabulucu olacağını duyurmuştu.

"İngiliz Somalisi" olarak adlandırılan Somaliland, 26 Haziran 1960'ta elde ettiği bağımsızlığın ardından 1 Temmuz 1960'ta "İtalyan Somalisi" olarak adlandırılan bugünkü Somali ile birleşme kararı almıştı.

1969'dan 1991'e kadar Somali'nin başında kalan ve askeri darbeyle iş başına geçen Siad Barre, 1980'li yılların sonlarında patlak veren iç savaşın ardından muhaliflerce devrilmişti.

Muhalif grupların merkezi hükümet kurmayı başaramayıp birbiriyle çatışmaya başlamasının ardından Somaliland, 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.