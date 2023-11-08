Somali ve Kenya'da Sel Felaketi: 29 Kişi Hayatını Kaybetti

Somali'de şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketinde 29, komşu ülke Kenya'da ise 15 kişi hayatını kaybetti.

Doğu Afrika ülkesi Somali'de etkili olan yoğun yağış, sel felaketini beraberinde getirdi. Ülkenin güneybatısındaki Jubba Nehri'nin taşması sonucu yerleşim yerleri sular altında kaldı. Nehirle çevrili Luuq bölgesinde ise 2 bin 400 kişi mahsur kaldı. Somali Ulusal Afet Yönetimi Ajansı'ndan (SOMDA) yapılan açıklamada, sel nedeniyle 29 kişinin hayatını kaybettiği, 300 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi. SOMDA Genel Müdürü Hassan Isse yaptığı açıklamada, "Bugün olup bitenler son yılların en kötüsü. 1997'deki sellerden bile daha kötü" ifadelerini kullandı. Isse, çok sayıda kişinin sel sularında mahsur kaldığını, ölü ve evlerini terk etmek zorunda kalanlarının sayısının artmasının beklendiğini belirtti.

Komşu Kenya'da 15 can kaybı

Komşu Kenya'da ise Kızıl Haç tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışın yol açtığı selde en az 15 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Liman kenti Mombasa ile kuzeydoğudaki Mandera ve Wajir bölgelerinin selden en kötü etkilenen noktalar olduğu aktarıldı. Selin 241 dönüm tarım arazisini etkilediği, bin 67 hayvanın da telef olduğu ifade edildi. - MOGADİŞU