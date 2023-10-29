Somali Enformasyon Bakanı Daud Aweis, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Aweis, Türk hükümeti ve halkına Cumhuriyet'in ilanının 100. yılı münasebetiyle yürekten tebriklerini iletti.

Somali, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü için tebrik mesajı yayımladı.

Somali Enformasyon Bakanı Daud Aweis, X hesabından yaptığı paylaşımda, Somali'nin, Türk hükümeti ve halkına Cumhuriyet'in ilanının 100. yılı münasebetiyle yürekten tebriklerini ilettiğini belirtti.

Aweis, "Sizin demokrasiye, kalkınmaya ve ulus inşasına olan sarsılmaz inancınız hepimize ilham oldu." ifadesini kullandı.