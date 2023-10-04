Somali ordusu ve Afrika Birliği barış güçleri, ortak operasyonla terör örgütü Eş Şebab'ı stratejik Cali Fooldheere Ormanı'ndan çıkardı. Operasyon neticesinde örgütün ormanı terör saldırıları için kullandığı belirtildi.

Somali Ordusu ve Afrika Birliği Eş Şebab'ı Cali Fooldheere Ormanı'ndan çıkardı

Somali ordusu ve Afrika Birliği barış güçleri ortak operasyonla terör örgütü Eş Şebab'ı stratejik Cali Fooldheere Ormanı'ndan çıkardı.

Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu (ATMIS) yaptığı açıklamada, Orta Şabelle'de orduyla birlikte yaptığı operasyonda terör örgütüne ağır kayıplar verdirdiğini duyurdu.

1 Ekim'de başlatılan operasyon neticesinde örgütün Cali Fooldheere Ormanı'ndan temizlendiği belirtilen açıklamada, ormanın Eş Şebab tarafından terör saldırılarına hazırlanmak için kullanıldığına vurgu yapıldı.

Farklı Afrika ülkelerinden yaklaşık 20 bin askere sahip ATMIS'in Aralık 2024'te tüm güvenliği ulusal orduya bırakması planlanıyor.

Somali hükümeti son olarak peyderpey ülkeden çekilen ATMIS'in 3 bin kişilik geri çekilme planının 3 ay ertelenmesi için Birleşmiş Milletlere başvuru yapmıştı.