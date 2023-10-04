Somali Ordusu Eş-Şebab'a Karşı Operasyonlarını Sürdürüyor

Somali ordusu, son 2 ayda aralarında elebaşlarının da olduğu en az 1650 Eş-Şebab mensubunu etkisiz hale getirdi. Galmudug ve Hirşabelle eyaletlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 19 Eş-Şebab elebaşı öldürüldü. Operasyonlar devam ederken örgüt, şehir ve kırsaldaki bombalı saldırılarını sürdürüyor.

Somali ordusunun, son 2 ayda aralarında elebaşlarının da olduğu en az 1650 Eş-Şebab mensubunu etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Somali Ulusal Haber Ajansının (SONNA) haberine göre, ordunun, Galmudug ve Hirşabelle eyaletlerinde terör hedeflerine yönelik başlattığı operasyonlarda 19 Eş-Şebab elebaşı öldürüldü.

Ordu, öldürülen elebaşlarının isimlerini tek tek açıkladı. Son 2 ayda düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen militanların sayısı 1650'yi geçti.

Karanın yanı sıra havadan da hedef alınan örgüt, şehir ve kırsaldaki bombalı saldırılarını ise sürdürüyor.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, 2022'de göreve geldikten birkaç ay sonra terör örgütü Eş-Şebab'a karşı kapsamlı mücadele başlatmıştı.