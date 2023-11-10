Somali'nin Doğu Afrika Topluluğu'na katılması bekleniyor

Somali'nin bu ay düzenlenecek zirvede Doğu Afrika Topluluğu'na (EAC) katılabileceği bildirildi.

EAC Genel Sekreteri Dr. Peter Mathuki, basına yaptığı açıklamada, Somali'nin bu ay birliğe katılabileceğini belirtti.

Mathuki, Tanzanya'nın kuzeyindeki Arusha kentinde 23-24 Kasım'da düzenlenmesi planlanan EAC Zirvesi'nde Somali'nin üyeliğinin kabul edilmesinin beklediğini söyledi.

EAC'nin hızla büyüdüğüne dikkati çeken Mathuki, "Daha önce Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) üyeliği kabul edilmişti. 300 milyon kişiyi barındıran bir pazara sahibiz ve genişlemeyi planlıyoruz." dedi.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, geçen yıl, ülkesinin EAC'ye katılmak istediğini açıklamıştı.

Afrika'nın doğusundaki Afrika Büyük Göller Bölgesi ülkelerinden Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzanya, Güney Sudan ve Uganda'nın oluşturduğu hükümetler arası bir kuruluş olan EAC'nin nüfusu, KDC'nin katılımıyla 300 milyonu aşmıştı.

İlk olarak 1967'de kurulan ve 1977'de çöktükten sonra 2000'de yeniden faaliyete geçen örgüt, üye devletlerin bir araya geldiği Doğu Afrika Federasyonu'nu kurmayı ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlıyor.