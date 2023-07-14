Somali, iklim değişikliğiyle mücadele için 10 milyon dolar taahhüt etti

Somali hükümeti, iklim değişikliğiyle mücadele ve doğada canlı çeşitliliğinin korunması için 10 milyon dolar taahhüt ettiğini açıkladı. Büyük Yeşil Duvar Girişimi kapsamında çölleşmeyi durdurmak ve yeşil alanları artırmak hedefleniyor.

Somali hükümetinin, iklim değişikliğiyle mücadele ve doğada canlı çeşitliliğinin korunması için 10 milyon dolar taahhüt ettiği bildirildi.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, basına yaptığı açıklamada, Doğu Afrika'da iklim değişikliği ve canlı çeşitliliğinin azalmasına dikkati çekti.

Mahmud, Somali olarak iklim değişikliğiyle mücadele ve canlı çeşitliliğinin korunması için 10 milyon dolar taahhüt ettiklerini açıklayarak "Somali'de Büyük Yeşil Duvar Girişimi'ni resmen başlatıyoruz ve 10 milyon dolar destek sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Tarıma elverişli arazilerdeki çölleşmenin durdurulması için başlatılan Büyük Yeşil Duvar Girişimi ile Sahra ve Sahel bölgesinde 8 bin kilometre uzunluğunda ve 15 kilometre genişliğinde bir ağaç hattı oluşturulması planlanıyor.

Afrika Birliği tarafından 2007'de hayata geçirilen Büyük Yeşil Duvar Girişimi kapsamında 2030'a kadar 100 milyon hektar toprağın yeşillendirilmesi ve 10 milyon iş gücü oluşturulması öngörülüyor.