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Somali Halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Seçim Başarısını Kutladı

Somali Halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Seçim Başarısını Kutladı

Dünya Haberleri

Somali'de halk, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı dolayısıyla kutlama düzenledi. Başkent Mogadişu'da Somali halkı, Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarıyla sokaklara döküldü.

Somali'de halk, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı dolayısıyla kutlama düzenledi.

Başkent Mogadişu'da Somali halkı, Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarıyla sokaklara döküldü.

Somalili Fatma Abdikarin, AA muhabirine, Erdoğan'ın zaferini ve Türk halkını tebrik etmek için toplandıklarını söyledi.

Seçim sonuçlarının açıklanması sonrası çok sayıda Afrika lideri, Erdoğan'a kutlama mesajı göndermişti.

Etiyopya, Senegal, Somali, Togo ve Madagaskar gibi kıtanın farklı yerlerinden gelen tebrik mesajlarında, son yıllarda ileriye taşınan ikili ilişkileri daha da büyütme mesajı verilmişti.

Kaynak: AA / Ömer Erdem - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Somali Dünya Haberler

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