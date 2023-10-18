Somali, Gazze'deki hastaneye saldırıyı kınadı ve uluslararası müdahale talep etti

Somali, Gazze'de hastaneye düzenlenen saldırıdan İsrail ordusunu sorumlu tutarak Gazze için uluslararası müdahale talebinde bulundu.

Somali Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in el-Ehli Baptist Hastanesine yaptığı "barbarca saldırının" en güçlü şekilde kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "Aralarında kadın ve çocukların da olduğu 500'den fazla kişinin öldüğü ve yaralandığı saldırıdan işgalci İsrail ordusu sorumludur." ifadesine yer verildi.

İsrail'in uluslararası hukuka uymaya davet edildiği açıklamada, Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik katliam ve ihlallerin durdurulması için uluslararası müdahale talebinde bulunuldu.

İsrail'in dün akşam Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda en az 500 Filistinli hayatını kaybetmişti.