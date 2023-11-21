Somali'deki sel felaketi 1,7 milyon kişiyi etkiledi

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Somali'de meydana gelen şiddetli yağışlar ve sel felaketinin 1,7 milyon kişiyi etkilediğini açıkladı. Felaket sonucunda 41 kişi hayatını kaybetti ve 640.000'den fazla insan yerinden oldu. Ayrıca, şüpheli akut ishal ve kolera vakalarının artması bekleniyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 20 Kasım (Xinhua) -- BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Somali'de Ekim ayının başından bu yana meydana gelen şiddetli yağışlar ve ölümcül sel felaketinin, 500.000'i sadece geçtiğimiz hafta olmak üzere 1,7 milyon kişiyi etkilediğini belirtti.

OCHA Pazartesi günü yaptığı açıklamada, son altı hafta içinde meydana gelen sellerde 12'si çocuk olmak üzere en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini ve 640.000'den fazla insanın da yerinden olduğunu bildirdi.

Ofis, ülkenin birçok kesiminde yolların, köprülerin ve uçak pistlerinin hasar gördüğünü, bunun da insanların ve malzemelerin hareketini engelleyerek temel ürünlerin fiyatlarında artışa neden olduğunu aktardı. Öte yandan bölgede şüpheli akut ishal ve kolera vakaları artıyor ve daha da artması bekleniyor.

OCHA, "İnsani yardım ortaklarımız, yetkililer ve yerel topluluklar felaketten etkilenen insanlara yardımlarını artırdı. Ekim ayından bu yana 740.000'den fazla kişi hayat kurtarıcı yardım aldı" ifadesini kullandı.

Ofis, hızla artan ihtiyaçlara rağmen Birleşmiş Milletler'in müdahale için nakit sıkıntısı çektiğini açıkladı. Yılın bitmesine sadece altı hafta kala, BM'nin 2023 Somali insani yardım müdahale planının yalnızca yüzde 40'ı finanse edilmiş durumda.

Somali'yi vuran yıllık yağışların son on yıllar içinde görülen en kötü düzeyde olduğu bildiriliyor.