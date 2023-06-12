Somali'deki saldırıda DSÖ çalışanı da hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın hafta sonu bir otele düzenlediği saldırıda ölenler arasında bir çalışanı olduğunu duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın hafta sonu bir otele düzenlediği saldırıda ölenler arasında bir çalışanı olduğunu duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Twitter'dan yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu'daki son saldırıda hayatını kaybeden DSÖ personeli için büyük üzüntü duyduklarını ifade ederek, ölenlerin ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Ghebreyesus, sivilleri ve insani yardım çalışanlarını hedef alan tüm saldırıları kınadı.

Olay

Eş-Şebab'ın 10 Haziran Cumartesi günü Pearl Beach Oteli'ne yaptığı saldırıda çıkan çatışma sonrası otelde bulunan 84 kişi kurtarılmıştı.

Saldırıda, 3'ü polis 9 kişi yaşamını yitirmiş, 10 sivil de yaralanmıştı.