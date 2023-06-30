Somali'deki Afrika Birliği Geçiş Misyonu Asker Çekme İşlemini Tamamladı

Somali'deki Afrika Birliği Geçiş Misyonu (ATMIS), Mogadişu ve güney bölgesindeki askeri üslerin teslim edilmesiyle birlikte asker çekme işleminin ilk aşamasını tamamladı. Mogadişu'daki Aljazeera One askeri eğitim üssü ve Cubaland eyaletindeki Geriley üssü Somali güvenlik güçlerine teslim edildi.

MOGADİŞU, 30 Haziran (Xinhua) -- Somali'deki Afrika Birliği Geçiş Misyonu (ATMIS) başkent Mogadişu ve güney bölgesindeki askeri üslerin teslim edilmesiyle birlikte Somali'den asker çekmenin ilk aşamasını Perşembe günü tamamladı.

Geçiş Misyonu, Perşembe günü yaptığı açıklamada Mogadişu'daki Aljazeera One askeri eğitim üssü ile Somali'nin güneyinde bulunan Cubaland eyaletindeki Geriley üssünün Somali güvenlik güçlerine teslim edildiğini duyurdu.

Mogadişu'daki Afrika Birliği misyonu tarafından yapılan açıklamada, Geriley üssü komutanı Shitanda Terence Soita'nın "Marka Ayub tesisi kapatılırken, Somali güvenlik güçlerine teslim edilen toplam İleri Operasyon Üssü (askeri üs) sayısı 6'ya yükseldi" ifadelerine yer verildi.

Aljazeera One eğitim askeri üssü Uganda Halk Savunma Kuvvetleri, Geriley üssü ise Kenya Savunma Kuvvetleri tarafından yönetiliyordu.

ATMIS'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2628 ve 2670 sayılı kararlarına uygun olarak Haziran sonuna kadar 2.000, Eylül ayına kadar da 3.000 askerini geri çekmesi beklenirken, Geçiş Misyonu'nun mutabık kalınan bölgelerdeki güvenlik sorumluluklarını Somali güvenlik güçlerine devretmesi gerekiyor.