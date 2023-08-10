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Somali'de Yolcu Otobüsüne Bombalı Saldırı: 6 Ölü

Dünya Haberleri

Somali'de bir yolcu otobüsünün geçişi sırasında yol kenarına döşenmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda 12 kişi yaralandı.

Somali'de bir yolcu otobüsünün geçişi sırasında yol kenarına döşenmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Aşağı Şabel Valisi Muhammed İbrahim, Somali Ulusal Haber Ajansına yaptığı açıklamada, bir yolcu otobüsünün bombalı saldırıya uğradığını söyledi.

İbrahim, Eş-Şebab terör örgütü üyeleri tarafından düzenlenen bombalı saldırının iş adamlarını hedef aldığını belirtti.

Saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden İbrahim, aralarında çocukların da olduğu 12 kişinin yaralandığını kaydetti.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkede sık sık saldırılar düzenleyen Eş-Şebab ile kapsamlı şekilde mücadele kararı almıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Kavak - Dünya

Muhammed İbrahim Somali Dünya Haberler

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