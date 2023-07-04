Somali'de Terör Saldırısı Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, terör örgütü Eş-Şebab tarafından ateşlenen havan topunun bir eve isabet etmesi sonucu, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda ayrıca 2 kişi yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, terör örgütü Eş-Şebab tarafından ateşlenen havan topunun bir eve isabet etmesi sonucu, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Söz konusu evde yaşayan Mudey İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada; oğlu, gelini ve 4 torununun yaşadığı eve sabah saatlerinde havan topu düştüğünü belirtti.

İbrahim, evde bulunan oğlu ve iki torununun öldüğünü, gelini ve diğer iki torununun yaralandığını aktararak "Ben buradaki caminin imamıyım ve namaz kılarken sesleri duydum. Namaz bitince biri koşarak yanıma geldi ve oğlum ve torunlarımı kaybettiğimi söyledi." dedi.

Havan topunun, Eş-Şebab terör örgütü üyelerinin Somali Cumhurbaşkanlığına yaptığı saldırı sırasında eve isabet ettiği kaydedildi.

Eş-Şebab üyeleri, saldırılarda sık sık siviller ve güvenlik güçlerini hedef alıyor.