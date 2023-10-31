Somali'de şiddetli yağışlar ve sel felaketi: 4 kişi hayatını kaybetti, 278.000 kişi etkilendi

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Somali'de yaşanan mevsimsel Deyr yağışlarının üç hafta önce başlamasıyla birlikte en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 278.000'den fazla kişinin etkilendiğini duyurdu. Yağışlardan etkilenen insanların çoğunun yerlerinden edilmiş kişilerin bulunduğu alanlarda yaşadığı belirtilirken, bir sonraki sellere karşı savunmasız kalabilecekleri uyarısı yapıldı.

Somali'nin orta kesimindeki Beledweyne bölgesinde sel suları altında kalan sokakta eşek arabasını iten kişiler, 12 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Hassan Bashi/Xinhua)

MOGADİŞU, 31 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Somali'de genellikle Ekim-Aralık ayları arasında yaşanan mevsimsel Deyr yağışlarının üç hafta önce başlamasıyla birlikte en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 278.000'den fazla kişinin şiddetli yağış ve nehir taşkınlarından etkilendiğini duyurdu.

BM ajansı Pazar akşamı yayımladığı selle ilgili son bildirisinde, çoğunluğu Hirshabelle eyaletinde olmak üzere 43.840 kişinin sel nedeniyle daha yüksek yerlere nakledildiğini belirtti.

Yağışlardan etkilenen insanların çoğunun yerlerinden edilmiş kişilerin bulunduğu alanlarda yaşadığını ve bu insanların ani sellerin azalmasının ardından normal yaşamlarına döndüğünü bildiren OCHA, "Ancak yağışlar tahmin edildiği gibi devam ederse, bu alanların çoğu alçak bölgelerde yer aldığından, bir sonraki sellere karşı savunmasız kalacaklar" ifadelerine yer verdi.

Somali'nin merkezindeki Beledweyne bölgesinde sular altında kalan sokaklarda yürüyen insanlar, 12 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Hassan Bashi/Xinhua)

Baidoa ve Galmudug eyaletlerinde en az üç kişinin hala kayıp olduğunu bildiren BM ajansı, Jubaland eyaletindeki Luuq bölgesinde 22 Ekim'de etkili olan şiddetli yağışlar sırasında 150 kişinin yaralandığını belirtti.

OCHA, insani yardım ortaklarının yetkililerle işbirliği içinde, en hassas durumdaki insanlara yönelik hedef odaklı yardım çalışmaları başlattıklarını duyurdu. BM ajansı ayrıca sel nedeniyle yerinden olan veya yer değiştiren insanlara öncelik verildiğini de sözlerine ekledi.