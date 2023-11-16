Somali'de Şiddetli Yağışlar Sonucu Su Baskını Uyarısı

Somali'nin güney kesiminde günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle su baskını uyarısı yapıldı. Yaşanan seller ve taşkınlar sonucu birçok yer sular altında kaldı ve maddi kayıplar yaşandı. Somali ve Kenya, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

Somali'nin güney kesiminde günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle su baskını uyarısı yapıldı.

Somali Enformasyon Bakanı Daud Aweis, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki yağışlara ilişkin bilgi paylaştı.

Aweis, aşırı yağışlar nedeniyle ülkenin güneyindeki bölgeler için su baskını uyarısında bulundu.

Şiddetli yağışların geniş çapta hasara neden olduğuna işaret eden Aweis, "Seller yol hatlarına hasar verdi, köprüleri güvensiz hale getirdi." ifadelerini kullandı.

Okul ve tarım arazileri gibi birçok yerin de sular altında kaldığını belirten Aweis, Somali hükümeti olarak yaşanan trajediye çözüm bulma noktasında kararlı olduklarının altını çizdi.

Somali'de şiddetli yağışlar 1,24 milyon kişiyi olumsuz etkilerken 456 bin kişi de evini terk etmek zorunda kaldı.

Sel nedeniyle ağır maddi kayıplar veren kentlerde, teknelerle kurtarma operasyonları sürüyor.

Somali Afet Yönetim Ajansından (SODMA) dün yapılan açıklamada, şiddetli yağışlar ve neden olduğu nehir taşkını sonucu 42 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Yağış ve selin etkili olduğu Somali ve komşu ülke Kenya'da son yılların en şiddetli kuraklığı yaşanmıştı.

Somali ve Kenya, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

Kenya, aşırı yağış nedeniyle vatandaşlarını uyarmış, seller sonrası Somali'nin bazı bölgelerinde de "acil durum" ilan edilmişti.