Somali'de Patlamamış Mühimmatın İnfilak Etmesi Sonucu 25 Çocuk Hayatını Kaybetti

Somali'nin güneyindeki Qoryolev kasabası yakınlarındaki bir oyun alanında patlamamış bir mühimmatın infilak etmesi sonucunda en az 25 çocuk hayatını kaybetti ve birçok çocuk yaralandı.

MOGADİŞU, 10 Haziran (Xinhua) -- Somali'nin güneyindeki Qoryolev kasabası yakınlarındaki bir oyun alanında patlamamış bir mühimmatın infilak etmesi sonucunda en az 25 çocuk hayatını kaybetti ve birçok çocuk yaralandı.

Qoryolev kasabası bölge komiser yardımcısı Abdi Ahmed Ali, Cuma günü meydana gelen patlamaya, bir köydeki açık alanda çocukların oynadığı bomba ya da kara mayını gibi patlayıcı savaş kalıntılarının neden olduğunu söyledi.

Telefonda bilgi veren Ahmed, Qoryolev'deki hastaneye 22 çocuğun cansız bedeninin ulaştığını, yaralı iki çocuğun hastanede hayatını kaybettiğini ve bir başka çocuğun da başkent Mogadişu'daki hastaneye kaldırılırken öldüğünü sözlerine ekledi.

Yetkili, çocukların 10-15 yaşlarında oğlan çocukları olduğunu kaydetti.