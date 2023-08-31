Somali'de Kuraklık ve Güvenlik Sorunları Nedeniyle 4,3 Milyon Kişi Göç Etti

Uluslararası İslami Yardım Vakfı (Islamic Relief), Somali'de kuraklık ve güvenlik sorunları nedeniyle 4,3 milyon kişinin göç ettiğini açıkladı. Kuraklık ve güvenlik sorunları nedeniyle 4,3 milyon kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı belirtilen açıklamada, yardım yapılmadığı müddetçe insanların açlıktan can vereceklerinin altı çizildi.

Uluslararası İslami Yardım Vakfı (Islamic Relief), Somali'de kuraklık ve güvenlik sorunları nedeniyle 4,3 milyon kişinin göç ettiğini açıkladı.

Islamic Relief Somali yetkililerinden Abdirizak Adan tarafından yapılan açıklamada, Somali'de kuraklık ve güvenlik sorunlarına değinildi.

Ülkedeki kuraklık ve güvenlik sorunları nedeniyle 4,3 milyon kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı belirtilen açıklamada, bunun şimdiye kadar Somali'de kaydedilmiş en yüksek sayı olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, kuraklığın sadece insanları ve çiftlik hayvanlarını etkilemediği, aynı zamanda tarım arazilerini de tahrip ettiği kaydedildi.

Somalililerin yardım için uzak bölgelere göç etmelerine rağmen buralarda da gıda yardımı için günlerce bekledikleri aktarılan açıklamada, yardım yapılmadığı müddetçe insanların açlıktan can vereceklerinin altı çizildi.

Kuraklıktan en fazla etkilenen ülkelerden Somali'de 8 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor.