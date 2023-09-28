Somali'de Kuraklık Nedeniyle Göç Edenler Susuzlukla Mücadele Ediyor

Somali'de kuraklık nedeniyle göç etmek zorunda kalanlar, sığındıkları kamplarda parayla bile su bulmakta sıkıntı yaşıyor.

Başkent Mogadişu'nun dış mahallelerine kurulan derme çatma kamplarda yaşam mücadelesi veren, içlerinde çok sayıda yaşlı, çocuk, hamile ve engellinin olduğu aileler, susuzluk nedeniyle çaresiz durumda.

Ülkenin Bay, Bakool, Orta Şabelle ve Aşağı Şabelle gibi bölgelerden gelen ailelerin yerleştiği Tareedisho kampında kalanlar, AA muhabirine, çoğu zaman suya parasını verseler bile ulaşamadıklarını, kuraklıktan kaçtıklarını ancak burada da susuzlukla mücadele ettiklerini anlattı.

Kamplarda su bidonlarını sırtlarında taşıyan ya da yerlerde sürükleyen çocuklar hemen hemen her yerde görülebilirken, aileler susuzluğa son verecek yardım eli bekliyor.

"Susuzluk hala peşimizde"

Kampta kalan İsha Abdi Sharif, kestiği odunları Bakaro Çarşısı'nda satarak geçimini sürdürdüğünü, "musluk sahipleriyle" suyun fiyatı konusunda tartışmalar yaşadıklarını belirtti.

"Kaçtığımız susuzluk hala peşimizde." ifadesini kullanan Sharif, parayla dahi su alma ve taşıma imkanlarının kısıtlı olduğunu dile getirdi.

Babası ve çocuklarına bakan Habibo Elmi Aden da yürüyemeyen babasını tekerlekli sandalyesi olmadığı için hiçbir yere götüremediğini söyledi.

Aden, "Bu sabah erkenden çıkıp Bakaro Çarşısı'na gittim bulaşık yıkamak için ancak iş bulamadım. Çocuklarımı başkalarının verdiği meyveyle besledim." diye konuştu.

Kampın engelli sakinlerinden olan ve yatalak şekilde hayatını sürdüren baba Elmi Aden, çaresiz şekilde başkalarının kendisine su getirmesini beklediğini ifade ederek "Bize yardım edilsin aç ve susuzuz." dedi.

Binlerce kişi kuraklık yüzündün hayatını kaybetti

Kampa 6 ay önce yerleşen Batuulo Abdulle Hüseyin, birkaç gün önce gelen eski arkadaşı Habibi Ali Hasan ve dört çocuğunu yerleri olmadığı için kendi kaldığı derme çatma evine yerleştirdiğini anlattı.

Eski dostunu iyi karşılayamadığı için üzüldüğünü söyleyen Hüseyin, bir bidon suyu 1000 Somali şilinine aldığını, bunun bir kısmıyla boyacı oğlunun getirdiği bir kilogram pirinci kaynattığını, kalan az miktarda suyu da içtikten sonra gelen misafirlere hiçbir şey kalmadığını ifade etti.

Somali'de 2,4 milyondan fazla çocuk acilen temiz suya ihtiyaç duyuyor. Su miktarı her geçen yıl azalırken, ülkeye giren suyun büyük kısmı Etiyopya kaynaklarından geliyor.

Ülkede geçen yıl yarısı çocuk yaklaşık 43 bin kişinin kuraklık nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtiliyor.