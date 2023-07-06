Somali'de kamu kurumlarının üst düzey yöneticileri yolsuzlukla suçlandı

Somali Başsavcısı, yolsuzlukla suçlanan 18 kamu kurumu yöneticisinin isimlerini açıkladı ve tutuklamaların yapıldığını duyurdu. Yolsuzluk suçlamaları arasında sahte belge hazırlama, zimmete para geçirme ve kamu malını çalma gibi suçlar yer alıyor.

Somali'de kamu kurumlarının 18 üst düzey yöneticisi yolsuzlukla suçlandı.

Somali Başsavcısı Süleyman Mohamud Muhammed, yaptığı açıklamada, yolsuzlukla suçlanan 18 kişinin isimlerini açıklayarak, 9 kişinin tutuklandığını, 9 kişinin ise yurt dışına kaçtığını duyurdu.

Başsavcı, kamu görevlilerinin sahte belge hazırlama, zimmete para geçirme, kamu malını çalma, kamu görevini kötüye kullanma, ihmal ve görevi yerine getirmeme suçlarından yargılanmasını istedi.

Suçluların arasında Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı Genel Müdürü Abdullahi Mohamed Ali ve Eski Göç ve Vatandaşlığa Kabul Genel Müdürü Abdülkadir İlmi Ali gibi isimler yer alıyor.

Somali Başdenetçiliği, daha önce kamu kurumlarındaki yolsuzluklara ilişkin soruşturmada hazineden 21 milyon doların kaybolduğunu açıklamıştı.