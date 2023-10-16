Somali'de Gazeteci Hayatını Kaybetti
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Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir restoranda düzenlenen intihar saldırısında tanınmış bir gazeteci yaşamını yitirdi, 4 sivil yaralandı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir restoranda düzenlenen intihar saldırısında tanınmış bir gazeteci yaşamını yitirdi, 4 sivil yaralandı.
Somali Ulusal Televizyonunun haberine göre, başkentte işlek bir bölgedeki restorana giren terörist üzerindeki bombayı patlattı.
Patlamada 4 kişi yaralanırken, Somalili gazeteci Abdifitah Moalim Nur hayatını kaybetti.
Enformasyon Bakanlığı, ölen gazeteci için taziye mesajı yayınladı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik ülke çapında operasyonlar sürerken, dün başkent caddelerinde Eş-Şebab'a karşı gösteriler yapılmıştı.
Kaynak: AA / Dünya