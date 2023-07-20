Somali'de Eş-Şebab Terör Örgütüne Yönelik Operasyonlarda 100 Üye Etkisiz Hale Getirildi

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik dün düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 100 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Operasyonlarda örgüte ait silah ve askeri malzemeler de ele geçirildi.

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik dün düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 100 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, Eş-Şebab'a yönelik ülkenin Orta Şabel bölgesinde operasyonlar düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Yürütülen operasyonlarda 100 örgüt üyesinin öldürüldüğü ve örgüte ait çok sayıda silah ile askeri malzemenin ele geçirildiği belirtildi.

ABD ordusunun destek verdiği Somali ordusu tarafından düzenlenen operasyonlarda, örgütün sözde üst düzey 7 sorumlusunun da etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, terör örgütü Eş-Şebab ile kapsamlı şekilde mücadele edileceğini açıklamıştı.