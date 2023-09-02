Somali'de Eş-Şebab Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 20 Örgüt Üyesi Öldürüldü

Somali'de ordu birlikleri tarafından Eş-Şebab terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda en az 20 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, operasyonun Aşağı Şabel bölgesinde gerçekleştirildiğini açıkladı.

Somali'de ordu birlikleri tarafından Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda en az 20 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, yaptığı açıklamada, Eş-Şebab'a yönelik Aşağı Şabel bölgesinde operasyon düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Açıklamada, örgüt üyelerine yönelik yürütülen planlı operasyonda en az 20 örgüt üyesinin öldürüldüğü kaydedildi.

Operasyon sırasında güvenlik güçlerinden ölü ya da yaralı olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkede sık sık saldırılar düzenleyen Eş-Şebab ile kapsamlı mücadele kararı almıştı.