Somali'de Eş-Şebab Terör Örgütüne Yönelik Geniş Kapsamlı Operasyon Başlatıldı
Dünya Haberleri
Somali Savunma Bakanlığı, Mudug ve Galgudud bölgelerinde Eş-Şebab terör örgütüne yönelik yeni bir operasyon başlatıldığını duyurdu. Operasyon kapsamında bölgeye ağır silahlar konuşlandırıldı ve mayın temizleme çalışmaları gerçekleştirildi.
Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik geniş kapsamlı askeri operasyonun başlatıldığı bildirildi.
Somali Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mudug ve Galgudud bölgelerinde Eş-Şebab terör örgütü üyelerine yönelik yeni bir operasyon başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Ekiplerimiz Mudug ve Galgudud koridorundaki mayınları başarıyla temizledi. Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak en büyük önceliğimizdir." ifadeleri kullanıldı.
Operasyonun, örgüte yönelik geniş kapsamlı bir operasyon olduğu, bölgeye ağır silahların konuşlandırıldığı kaydedildi.
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkede sık sık saldırılar düzenleyen Eş-Şebab ile kapsamlı mücadele kararı almıştı.