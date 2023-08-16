Somali'de Eş-Şebab Terör Örgütüne Yönelik Geniş Kapsamlı Operasyon Başlatıldı

Somali Savunma Bakanlığı, Mudug ve Galgudud bölgelerinde Eş-Şebab terör örgütüne yönelik yeni bir operasyon başlatıldığını duyurdu. Operasyon kapsamında bölgeye ağır silahlar konuşlandırıldı ve mayın temizleme çalışmaları gerçekleştirildi.