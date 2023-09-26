Somali'de Eş Şebab Terör Örgütüne Ağır Darbe

Somali'nin Mudug bölgesinde düzenlenen askeri operasyonda terör örgütü Eş Şebab'ın 70 üyesi etkisiz hale getirildi. Operasyonda çok sayıda örgüt elebaşı da öldürüldü.

Somali'nin Mudug bölgesinde düzenlenen askeri operasyonda terör örgütü Eş Şebab'ın 70 üyesi etkisiz hale getirildi.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, Somali Ulusal Ordusu, hafta sonu yerel milislerin desteğiyle Mudug bölgesindeki Aad kasabasında askeri operasyon yaptı.

Operasyonda en az 70 Eş Şebab üyesi öldürüldü.

Somali Enformasyon Bakan Yardımcısı Abdirahman Yusuf Al Adala, basına yaptığı açıklamada, Aad kasabasındaki Eş Şebab üyesi teröristlerinin konuşlandığı kamplara operasyon düzenlendiğini ve çok sayıda örgüt elebaşının da öldürüldüğünü söyledi.