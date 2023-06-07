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Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 20 örgüt üyesi öldürüldü

Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 20 örgüt üyesi öldürüldü

Dünya Haberleri

Somali Enformasyon Bakanı Daud Aweis Jama, Aşağı Şabel bölgesinde düzenlenen operasyonda 20 Eş-Şebab üyesinin öldürüldüğünü açıkladı. Jama, terörü ortadan kaldırmaya yönelik operasyonların devam edeceğini vurguladı.

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 20 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Somali Enformasyon Bakanı Daud Aweis Jama, basına açıklamasında, Aşağı Şabel bölgesinde düzenlenen operasyonda 20 Eş-Şebab üyesinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Jama, terörü ortadan kaldırmaya yönelik önemli adımlar olarak değerlendirdiği operasyonların devam edeceğini vurguladı.

Somali ordusunun Eş-Şebab'a karşı geçen yıl başlattığı operasyonlarda çok sayıda bölge terörden temizlenmişti.

Kaynak: AA / Gökhan Kavak - Dünya

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