Somali'de Eş-Şebab Operasyonunda 17 Örgüt Üyesi Etkisiz Hale Getirildi

Somali'de gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü Eş-Şebab'a mensup 17 üye etkisiz hale getirildi. Operasyonda, intihar eylemi için eğitim alan örgüt üyeleri hedef alındı. Somali ordusu, Eş-Şebab ile mücadelesini artırarak devam ettiriyor.

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 17 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Welmaaro bölgesinde Eş-Şebab üyelerine yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 17 Eş-Şebab üyesinin etkisiz hale getirildiği, bu kişilerin intihar eylemi için eğitim alan örgüt üyeleri olduğu ifade edildi.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, terör örgütü Eş-Şebab ile kapsamlı şekilde mücadele edileceğini açıklamıştı.

Somali ordusu son aylarda örgüte yönelik operasyonlarını artırmış ve çok sayıda Eş-Şebab üyesini etkisiz hale getirmişti.