Üye Girişi
Haberi Paylaş
Somali'de Eş-Şebab liderlerinden biri teslim oldu

Somali'de Eş-Şebab liderlerinden biri teslim oldu

Dünya Haberleri

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (NISA), terör örgütü Eş-Şebab'ın liderlerinden Abdirahman Macalin Ahmed'in hükümet güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (NISA), terör örgütü Eş-Şebab'ın liderlerinden Abdirahman Macalin Ahmed'in hükümet güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

NISA'dan yapılan açıklamada, 16 yıl boyunca örgüt içinde çeşitli görevlerde bulunan Abdirahman Macalin Ahmed'in başkent Mogadişu'da hükümet güçlerine teslim olduğu ifade edildi.

"Ebu Sa'eed" veya "Şerif" olarak adlandırılan Ahmed'in, Banadır bölgesinde "mahkeme başkanlığı" ve Orta Şabel bölgesinde "vergi sorumluluğu" gibi görevler aldığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Tufan Aktaş - Dünya

Hükümet Somali Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title