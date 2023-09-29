Somali'nin Hiran bölgesinde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Saldırıyı üstlenen olmazken terör örgütü Eş-Şebab sorumlu tutuluyor.

Somali'de bombalı saldırı: En az 6 kişi hayatını kaybetti

Somali'de bomba yüklü araçla pazar yerine düzenlenen saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti.

Somali polis memuru Ali Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin Hiran bölgesinde bombalı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Saldırının bomba yüklü araçla pazar yerine düzenlendiğini söyleyen Ahmed, en az 6 kişinin öldüğünü kaydetti.

Ahmed, yaşamını yitirenlerin arasında 2 askerin olduğu ve saldırıda 15 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken terör örgütü Eş-Şebab sorumlu tutuluyor.

Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkede sık sık saldırılar düzenleyen Eş-Şebab ile kapsamlı mücadele kararı almıştı.