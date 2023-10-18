Somali Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını kınadı

Somali Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Abdirahman Abdishakur Warsame, İsrail'in abluka altındaki Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını kınadı.

Özel Temsilci Warsame, X hesabından Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

İsrail tarafından Gazze'deki hastaneye düzenlenen saldırıda 500 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Warsame, "İsrail tarafından Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Warsame, "Bu küstahça eylem bir savaş suçu ve insanlığa karşı suçtur. Tıbbi tesisin kasıtlı olarak hedef alınması insan ahlakı ve uluslararası hukukun ihlalidir." açıklamasını yaptı.

Yaşanan olaylarla ilgili adalet ve soruşturma vurgusu yapan Warsame, bu katliamın durması için uluslararası camiaya birlik çağrısı yaptı.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısı sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği bildirilmişti.